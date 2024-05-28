Музея Эльдара Рязанова проведет серию мероприятий ко Дню защиты детей

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1 июня (суббота) Музей Рязанова проведет серию мероприятий ко Дню защиты детей. Весь день с 10.00 до 18.00 дети до 18 лет могут бесплатно посетить основную экспозицию музея.

Программа стартует в 13.30 – в это время в Сквере Рязанова начнется показ фильма «После дождичка в четверг» (Михаил Юзовский, 1985, 6+).

Также в 13.30 в пространстве музея пройдет мастер-класс (0+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес». На занятии дети смогут создать собственную открытку в технике штампинг – нарисуют штампами картинки на тему кино.

В 15.00 пройдет показ фильма «Айболит-66» (Ролан Быков, 1966, 0+), а в 17.00 – кинопоказ «Внимание, черепаха» (Ролан Быков, 1970, 0+)

Мероприятия проходят бесплатно, предварительная запись не требуется.

Фото предоставлено пресс-службой Музея