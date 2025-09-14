Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
15 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Сегодня вечером на площади Куйбышева выступит сводный духовой оркестр Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии» из 500 музыкантов.
В День города в Самаре продолжились мероприятия фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар".
На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 2:0
Для таких «первопроходцев» - старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры.
«Мои первые выборы»: более 11 тысяч молодых самарцев  впервые проголосовали на выборах
Решение принято администрацией Самары совместно с силовыми структурами.
В Самаре отменили вечерний фейерверк после концерта
Явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 17,53%.
Самара избирком: явка избирателей на 15:00 14 сентября
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Выставочным автомобилем самого почтенного возраста стал малолитражный NSU-FIAT 1000, отметивший в этом году 90-летний юбилей.
«АВТОбиография»: в Самаре выставка ретроавтомобилей объединила около 60 экспонатов
«Мои первые выборы»: более 11 тысяч молодых самарцев  впервые проголосовали на выборах

14 сентября 2025 16:51
142
Для таких «первопроходцев» - старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры.

В Самарской области - последний день голосования на выборах депутатов представительных органов власти. В 8 утра открылись избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Кроме того, голосование проходит и по выборам в собрания представителей сельских поселений на территории региона.

На избирательных участках областной столицы ожидали тех, кто впервые воспользуется своим избирательным правом. По данным Самарского облизбиркома, таких избирателей, которые в этом году достигли совершеннолетия и теперь могут исполнить свой гражданский долг - 11 447 человек.

Для таких «первопроходцев» - старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры. Аплодисменты и фотография на память доставались всем юным жителям региона, которые голосовали в первый раз.

Среди них - добровольцы акции #мывместе, волонтёры культуры, волонтёры-медики,  студенты вузов и ссузов,  участники  гуманитарных миссий партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии».
Впервые пришла на выборы активистка МГЕР Анастасия Муренина.

«Для меня это особенный день — я впервые голосую! Чувствую гордость и ответственность. Я вижу, как много делается для развития нашего города, и хочу, чтобы мой голос помог сделать Самару ещё лучше. Именно от нас зависит будущее региона и нашего родного города», - поделилась эмоциями Анастасия.
Роман Чебурахин, молодогвардеец, также впервые принял участие в выборах:  «Я долго готовился к этому моменту — изучал программы кандидатов, знакомился с их проектами. Голосовать впервые — это как сдать экзамен. Уверен, что наш голос может реально повлиять на развитие города, особенно на благоустройство и поддержку молодёжных инициатив».

В партии «Единая Россия» для молодых активистов созданы все условия для развития. Благодаря кадровым проектам «ПолитСтарт» и «ПолитЗавод» они могут освоить основы политической деятельности, SMM и управления общественными проектами. Более 80% участников этих проектов присоединяются к «Молодой Гвардии» и продолжают свою политическую карьеру. В 2025 году на выборах в Думу Самары и муниципалитеты значительно увеличилось число молодых кандидатов.

Напомним, что избирательные участки сегодня будут работать до 20:00. Для голосования необходимо предъявить паспорт.Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата различного уровня, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

