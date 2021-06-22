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Митрополит Варсонофий совершил облет Санкт-Петербурга на вертолете, вознеся молитвы об избавлении жителей города от пандемии

22 июня 2021 23:26
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Также Варсонофий в ходе полета трижды осенил иконами город.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил облет Санкт-Петербурга на вертолете, вознеся молитвы об избавлении жителей города от пандемии, передает ТАСС.

"Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. <…> Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве", - говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

 

Фото:   Андрей Петров/пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии/ТАСС

 

Теги: Митрополит Санкт-Петербург

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