Митрополит Варсонофий совершил облет Санкт-Петербурга на вертолете, вознеся молитвы об избавлении жителей города от пандемии

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил облет Санкт-Петербурга на вертолете, вознеся молитвы об избавлении жителей города от пандемии, передает ТАСС.

"Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. <…> Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве", - говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Фото: Андрей Петров/пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии/ТАСС