Минздрав РФ получил специальную награду ВОЗ за заслуги в борьбе с табакокурением

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге вручил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко специальную награду ВОЗ за заслуги в борьбе с табакокурением. Церемония состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума, предает ТАСС.

"Ежегодно в честь Всемирного дня без табака ВОЗ вручает награду за выдающиеся достижения в сфере борьбы против табака и пропаганды здорового жизни. Сегодня я с удовольствием от имени руководителя ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса вручаю награду Министерству здравоохранения Российской Федерации", - сообщил Клюге.

"Ваше министерство продемонстрировало политическое лидерство в борьбе с курением табака. Я с нетерпением жду достижений нашей общей цели - сделать Европейский регион ВОЗ свободным от связанных с табаком зависимостей, заболеваний и смертности, оставить табак в прошлом", - заявил Клюге.

Принимая награду, Мурашко обратил внимание на то, что это общая заслуга и поблагодарил своих коллег из правительства, Совета Федерации и Государственной думы.

"Вспомните лет пять назад, когда невозможно было зайти в кафе: клубы дыма, ужасная атмосфера. А сегодня мы уже привыкли к этому [запрету на курение в общественных местах], и ни у кого это не вызывает раздражения. Наша страна способна преодолевать такие зависимости, как табак и алкоголь", - сказал министр.

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