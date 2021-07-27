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Минздрав планирует проработать новые меры для борьбы с курением, написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Среди новых мер, по данным замминистра, планируется принять:

- производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения;

-запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ;

- запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Он подчеркнул, что это важно "для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости".

Фото из открытых источников