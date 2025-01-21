Минувшей ночью на улице Бакинской в Самаре горела квартира на 12 этаже многоквартирного дома

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По статистике, наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводки. Пожары от электротехнических причин возникают, как правило, в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Минувшей ночью, в 02.56, поступило сообщение о пожаре на улице Бакинской в Куйбышевском районе города Самары.

На месте вызова горела квартира на 12 этаже многоквартирного дома. В целях безопасности из здания были эвакуированы 26 человек.

В 03.48 пожар был полностью ликвидирован на площади 70 квадратных метров.

Для тушения возгорания привлекались 29 специалистов и 9 единиц техники.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

В 2024 году произошло 1512 пожаров по причине нарушения устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожарах погиб, к сожалению 61 человек. Еще 64 человека получили травмы.

Во избежание подобных пожаров Главное управление МЧС России напоминает основные требования пожарной безопасности в жилье:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей;

- будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт;

- установите дома автономный пожарный извещатель. Прибор среагирует на задымление и вовремя подаст сигнал об опасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО