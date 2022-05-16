Минусы «удаленки»: 28% самарцев набрали лишний вес

146

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как удаленная работа повлияла на лишний вес работающих Самарской области.

За последние два года у 40% работающих жителей Самарской области был опыт «удаленки». 28% из них пожаловались, что набрали за этот период лишний вес. Женщины чаще мужчин отмечали, что прибавили в весе во время «удаленки» (35% против 24%). Из ответов респондентов следует, что большинство набрали до 5 кг: так ответили 63% женщин и 49% мужчин. От 5 до 10 кг – 37% мужчин и 30% женщин, более 10 кг – 13% мужчин и 8% женщин.

По мнению работников Самарской области, главная причина набора веса – недостаток движения. Об этом заявило большинство (67%) сотрудников (*вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа). Еще одними из важных причин набора веса самарцы назвали излишнее потребление еды в целом (39%) и нарушение режима питания (35%). Также во время «удаленки» увеличился объем сладкой (29%), вредной и калорийной еды (18%) и фаст-фуда (18%).

Тревожным фактором стало и то, что среди всех российских сотрудников, которые набрали вес из-за питания во время работы из дома, почти половина (49%) заметили у себя расстройство пищевого поведения в связи с неправильным питанием.