Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на «вторичку»

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В России с 1 апреля расширяется действие программы семейной ипотеки на вторичное жилье — покупка квартиры не только в новостройке будет доступна в городах, где ведется строительство не более двух домов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.

Условия покупки:

ставка 6% годовых;

в семье есть ребенок до шести лет включительно;

дом, где приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет и не должен быть аварийным;

нельзя покупать квартиру у взаимозависимых лиц;

совершить сделку можно будет только один раз.

Расширить программу на жилье не в новостройках предложил в декабре президент Владимир Путин.

Фото: freepik.com