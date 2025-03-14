Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на «вторичку»

В России с 1 апреля расширяется действие программы семейной ипотеки на вторичное жилье — покупка квартиры не только в новостройке будет доступна в городах, где ведется строительство не более двух домов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.
Условия покупки:
ставка 6% годовых;
в семье есть ребенок до шести лет включительно;
дом, где приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет и не должен быть аварийным;
нельзя покупать квартиру у взаимозависимых лиц;
совершить сделку можно будет только один раз.
Расширить программу на жилье не в новостройках предложил в декабре президент Владимир Путин.
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