Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области

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В среду, 4 июня 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены Правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел пять вопросов. В первую очередь, участники заседания рассмотрели вопрос об изменениях в бюджет Территориального фонда медицинского страхования. Как следовало из доклада директора фонда Владислава Романова, изменения предусматривают увеличение доходной части бюджета ТФОМС Самарской области в 2025 году на 41,9 млн рублей, расходной части – на 186,6 млн рублей. Дефицит бюджета Фонда будет покрыт остатком средств по состоянию на 01.01.2025 в сумме 144,7 млн рублей. В результате вносимых изменений бюджет Фонда на 2025 год составит по доходам - 66 950,2 млн рублей и по расходам - 67 094,9 млн рублей.

Министры регионального Правительства одобрили законопроект и передали его на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Решением Правительства внесены изменения в законодательные акты Самарской области, предусматривающие исключение положений о городском округе с внутригородским делением. В частности, из нормативных документов исключаются понятия «внутригородские районы», «городские округа с внутригородским делением». Этот законопроект разработан в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках нормотворческой работы по возвращению к одноуровневой системе самоуправления в Самаре.

Отдельно областной кабинет министров рассмотрел вопрос о создании Фонда технологического предпринимательства Самарской области. Фонд создается на базе действующего Инновационного фонда региона. Основной целью его работы останется внедрение инноваций и поддержка технологического предпринимательства, меняется устав и расширяется состав учредителей – теперь, помимо министерства экономического развития и инвестиций, в него вошло министерство науки и высшего образования региона.

В 2025 году между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и Фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку инновационных проектов в Самарской области в размере 100 млн рублей ежегодно на период 2025 – 2027 годов. Средства субсидии в 2025 году будут направлены на грантовую поддержку проектов в сфере инноваций и технологического предпринимательства.

Участники заседания рассмотрели вопрос о создании «Корпоративного университета Правительства Самарской области». Эта образовательная структура создается по решению Губернатора региона. Целью ее деятельности должно стать формирование квалифицированного кадрового состава государственной и муниципальной службы. Члены областного Правительства определили, что базой для создания корпоративного вуза послужит ГКУ «Самарский региональный ресурсный центр», а штат сотрудников составит 31 единицу. Средства на работу университета предусмотрены в бюджете области.

Ключевым вопросом повестки, которому на заседании Правительства уделили особое внимание, стало исполнение планов, прописанных в Основных направлениях деятельности Правительства Самарской области по исполнению программы социально-экономического развития. Документ, подписанный Вячеславом Федорищевым, - подробное руководство к действию для всех министров и руководителей ведомств на ближайшие пять лет.

На заседании Правительства о ходе выполнения задач текущего года отчитался министр здравоохранения Андрей Орлов. Как следует из доклада министра, запланирована реализация 11 объектов капитального строительства отрасли здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджета. В настоящее время идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре; реконструкция поликлиники в Кинеле на Полевой, 2; планируется строительство поликлиники в селе Подстепки на Мира, 159. Дополнительно прорабатывается вопрос по строительству детской поликлиники на 500 посещений в смену на Запорожской, 26 и еще одной поликлиники в границах улиц Дачной, Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти в областном центре.

Кроме того, в 2025 году планируют возведение более 60 модульных конструкций: 53 ФАПа, ОВОП, врачебные амбулатории, приемно-диагностические отделения.

Также, в этом году 197 автомобилей неотложной медицинской помощи будут приобретены для медучреждений региона, 193 уже поставлены.

Еще шесть учреждений здравоохранения собираются построить по линии министерства строительства. Денежные средства на это выделены из областного бюджета. При этом контрактация по объектам не завершена. Председатель областного Правительства обратил на это внимание.

«Промежуточные этапы работ свидетельствуют о том, что планирование отдалено от реальности. Контрактация по целому ряду объектов нулевая и почему-то не ведется, - отметил Михаил Смирнов. – Уважаемые коллеги, призываю честно и адекватно обозначать те факторы, которые являются сложными и препятствуют исполнению поручений Губернатора».

В завершение первый вице-губернатор сообщил, что риски и факторы, способные повлиять на реализацию Основных направлений деятельности Правительства, рассмотрят отдельно.

Фото: департамент информационной политики Самарской области