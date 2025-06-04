Я нашел ошибку
Главные новости:
В некоторых случаях легко уснуть помогает теплое молоко, поскольку возвращает в детство, где все было хорошо и беззаботно.
Врач-сомнолог рассказала, какие продукты помогут улучшить качество сна
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы сотруднику
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С.
5 июня в регионе дождь, гроза, до +22°С
Госавтоинспекция  рекомендует как водителям, так и пешеходам  проявлять особую осторожность при неблагоприятных погодных условиях.
ГАИ СО: на большей  территории региона наблюдается сильные осадки в виде дождя
За период с начала этого года в ГЖИ Самарской области поступило более тысячи сообщений о подделке решений жильцов многоквартирных домов на общих собраниях.
В Совфеде обсудили актуальные проблемы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Причина: устранение дефектов дорожного полотна на имеющемся железнодорожном переезд.
В Самарской области временно ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-0.35
EUR 89.31
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области

4 июня 2025 21:52
138
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.

В среду, 4 июня 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены Правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел пять вопросов. В первую очередь, участники заседания рассмотрели вопрос об изменениях в бюджет Территориального фонда медицинского страхования. Как следовало из доклада директора фонда Владислава Романова, изменения предусматривают увеличение доходной части бюджета ТФОМС Самарской области в 2025 году на 41,9 млн рублей, расходной части – на 186,6 млн рублей. Дефицит бюджета Фонда будет покрыт остатком средств по состоянию на 01.01.2025 в сумме 144,7 млн рублей. В результате вносимых изменений бюджет Фонда на 2025 год составит по доходам - 66 950,2 млн рублей и по расходам - 67 094,9 млн рублей.

Министры регионального Правительства одобрили законопроект и передали его на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Решением Правительства внесены изменения в законодательные акты Самарской области, предусматривающие исключение положений о городском округе с внутригородским делением. В частности, из нормативных документов исключаются понятия «внутригородские районы», «городские округа с внутригородским делением». Этот законопроект разработан в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в рамках нормотворческой работы по возвращению к одноуровневой системе самоуправления в Самаре.

Отдельно областной кабинет министров рассмотрел вопрос о создании Фонда технологического предпринимательства Самарской области. Фонд создается на базе действующего Инновационного фонда региона. Основной целью его работы останется внедрение инноваций и поддержка технологического предпринимательства, меняется устав и расширяется состав учредителей – теперь, помимо министерства экономического развития и инвестиций, в него вошло министерство науки и высшего образования региона.
В 2025 году между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и Фондом заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку инновационных проектов в Самарской области в размере 100 млн рублей ежегодно на период 2025 – 2027 годов. Средства субсидии в 2025 году будут направлены на грантовую поддержку проектов в сфере инноваций и технологического предпринимательства.

Участники заседания рассмотрели вопрос о создании «Корпоративного университета Правительства Самарской области». Эта образовательная структура создается по решению Губернатора региона. Целью ее деятельности должно стать формирование квалифицированного кадрового состава государственной и муниципальной службы. Члены областного Правительства определили, что базой для создания корпоративного вуза послужит ГКУ «Самарский региональный ресурсный центр», а штат сотрудников составит 31 единицу. Средства на работу университета предусмотрены в бюджете области.

Ключевым вопросом повестки, которому на заседании Правительства уделили особое внимание, стало исполнение планов, прописанных в Основных направлениях деятельности Правительства Самарской области по исполнению программы социально-экономического развития. Документ, подписанный Вячеславом Федорищевым, - подробное руководство к действию для всех министров и руководителей ведомств на ближайшие пять лет.

На заседании Правительства о ходе выполнения задач текущего года отчитался министр здравоохранения Андрей Орлов. Как следует из доклада министра, запланирована реализация 11 объектов капитального строительства отрасли здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджета. В настоящее время идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского в Самаре; реконструкция поликлиники в Кинеле на Полевой, 2; планируется строительство поликлиники в селе Подстепки на Мира, 159. Дополнительно прорабатывается вопрос по строительству детской поликлиники на 500 посещений в смену на Запорожской, 26 и еще одной поликлиники в границах улиц Дачной, Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти в областном центре.

Кроме того, в 2025 году планируют возведение более 60 модульных конструкций: 53 ФАПа, ОВОП, врачебные амбулатории, приемно-диагностические отделения.

Также, в этом году 197 автомобилей неотложной медицинской помощи будут приобретены для медучреждений региона, 193 уже поставлены.

Еще шесть учреждений здравоохранения собираются построить по линии министерства строительства. Денежные средства на это выделены из областного бюджета. При этом контрактация по объектам не завершена. Председатель областного Правительства обратил на это внимание.

«Промежуточные этапы работ свидетельствуют о том, что планирование отдалено от реальности. Контрактация по целому ряду объектов нулевая и почему-то не ведется, - отметил Михаил Смирнов. – Уважаемые коллеги, призываю честно и адекватно обозначать те факторы, которые являются сложными и препятствуют исполнению поручений Губернатора».
В завершение первый вице-губернатор сообщил, что риски и факторы, способные повлиять на реализацию Основных направлений деятельности Правительства, рассмотрят отдельно.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки,
04 июня 2025, 16:27
Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания,... Политика
240
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
03 июня 2025, 20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Бизнес
1144
В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.
02 июня 2025, 21:24
Губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве
В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и... Политика
736
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
4 июня 2025  22:18
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
126
Ремонт и строительство поликлиник, поставку автомобилей неотложной помощи и создание Корпоративного университета обсудили на заседании.
4 июня 2025  21:52
Михаил Смирнов провел  заседание Правительства Самарской области
135
Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области запланированы масштабные мероприятия по строительству и реконструкции центров питания, которые обеспечат энергией новые промышленные и социальные объекты, сельхозпредприятия, жилые застройки,
4 июня 2025  16:27
Вячеслав Федорищев и Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили развитие электроэнергетического комплекса региона
241
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
4 июня 2025  10:10
Самарская область вошла в ТОП-3 в рейтинге регионов по управлению финансами
295
Губернатор анонсировал новые меры поддержки бизнеса.
3 июня 2025  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время роста», приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства
1144
Весь список