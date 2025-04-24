Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре

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С 24 апреля в Самаре стартует ежегодная Международная акция «Георгиевская лента». Активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать жителям города Георгиевские ленты, символизирующие военную доблесть и славу.



Первые Георгиевские ленты «Волонтеры Победы» начнут раздавать 24 апреля с 12:00 на площади Куйбышева, где традиционно проходят основные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Здесь же волонтёры будут раздавать ленты в праздничные дни – 1 и 9 мая, а также 6 и 7 мая – на площади Славы.



Во время акции волонтеры также будут рассказывать жителям о том, что означает Георгиевская лента, почему она связана с праздником Дня Победы и как ее правильно носить. Напомним, ленту рекомендуется размещать в форме петли, банта или буквы Z в области сердца, на плече или воротнике рубашки. Не следует носить ленту на теле ниже уровня локтя, а также надевать вместо ремня, закреплять на аксессуарах.