МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни

126

14 сентября - всемирный день оказания первой помощи. МЧС России напоминает: каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.

В экстренной ситуации важно:

Позвонить в экстренные службы (112) — чётко назвать адрес, описать происшествие и количество пострадавших.

Остановить кровотечение — используйте стерильную повязку или чистую ткань. Если кровь идёт сильно, можно аккуратно прижать выше раны.

Обеспечить покой пострадавшему — помогите ему занять удобное положение, разговаривайте спокойно, поддерживайте эмоционально.

Следить за состоянием — обращайте внимание на дыхание, пульс и сознание. При их изменении сообщите об этом диспетчеру или спасателям.

Не перемещать пострадавшего без необходимости.

Помните: правильные действия до приезда скорой могут стать решающими. Даже базовые навыки первой помощи делают каждого из нас важным звеном в цепочке спасения жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО