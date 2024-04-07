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МЧС СО: за сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков

7 апреля 2024 16:54
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Спасателями МЧС СО эвакуируется население из подтопленных территорий, доставляются продукты питания.

В Самарской области продолжается оказание помощи населению находящимся в зоне подтопления.

Спасателями МЧС СО эвакуируется население из подтопленных территорий, доставляются продукты питания.

В целом по региону наблюдается положительная динамика. За сутки вода ушла из 166 домов и 185 приусадебных участков. 

Подтопленными на территории региона остаются 313 жилых домов, 1092 приусадебных участка в  Ставропольском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель – Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском, а также 7 низководных мостов в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах.

Отсутствует транспортное сообщение с 2 населенными пунктами. 

Спасателями МЧС России из зоны подтопления были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 ребенка.  В 4 пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
  
Ситуация на контроле.

 

Фото:   МЧС СО

Теги: Экология

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