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МЧС СО: сoблюдайте запрет на посещение лесов

В настоящее время на территории 33 муниципальных районов (г.о. Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Самара, Тольятти, Чапаевск, Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский районы) установился IV класс пожарной опасности - высокая степень пожарной опасности.

На остальной территории области сохраняется III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что с 15 апреля на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Будьте предельно осторожными с огнем и следуйте правилам поведения в период особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а также уголовная ответственность.

Согласно ст. 20.4 КоАП РФ:

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность в виде административного штрафа в размере:

на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц – от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63 или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

Фото: freepik