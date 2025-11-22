Я нашел ошибку
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
23 ноября в регионе облачно, местами небольшой дождь, до +9°С
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.
В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов

22 ноября 2025 18:18
42
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.

В выходные дни, по статистике, количество пожаров увеличивается. В межсезонье частой причиной таких происшествий становится нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных приборов.

При несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию.

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания. Необходимо вовремя проверять исправность электропроводки, а также розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях, не включать одновременно несколько электрических приборов.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей!

Установите в жилье автономный пожарный извещатель. Этот прибор оповестит о начинающемся возгорании и задымлении звуковым сигналом, способным разбудить даже спящего человека.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «01», с мобильного - «101».

 

Фото: freepik.com

Теги: МЧС Самара

