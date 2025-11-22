МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов

42

В выходные дни, по статистике, количество пожаров увеличивается. В межсезонье частой причиной таких происшествий становится нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных приборов.

При несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию.

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания. Необходимо вовремя проверять исправность электропроводки, а также розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях, не включать одновременно несколько электрических приборов.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей!

Установите в жилье автономный пожарный извещатель. Этот прибор оповестит о начинающемся возгорании и задымлении звуковым сигналом, способным разбудить даже спящего человека.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «01», с мобильного - «101».

Фото: freepik.com