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МЧС СО: соблюдайте правила безопасности при занятии сапсерфингом

11 июля 2024 17:10
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Катание на доске стоя с веслом является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм.

Сап-серфинг (катание на доске стоя с веслом) является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм.

Так, вчера днем в микрорайоне Портовый городского округа Тольятти на реке Волга 6 человек катались на сап –досках. В какой-то момент погода изменилась, усилился ветер, и любителей сап-серфинга стало уносить на значительное расстояние от берега.

Пришедшие на помощь спасатели Центра гражданской защиты города Тольятти эвакуировали людей на берег. Для участников заплыва все закончилось благополучно.

Для безопасного катания на сап-бордах Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует соблюдать простые правила: 

- в первую очередь нужно взять с собой спасательный жилет и выбрать безопасное место для сёрфинга, не стоит плавать на судовом ходу и тем более лежать на доске. Не стоит заниматься сап-серфингом вблизи купающихся граждан на акватории пляжа - вы можете случайно нанести травму веслом, находящемуся в воде или под водой человеку.

- перед выходом на воду необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. Сильный ветер опасен для такого вида отдыха и может отнести вас далеко от берега, тем более если вы находитесь на воде не в составе группы.

- перед тем как отправиться кататься, проинформируйте о своем местонахождении близких и друзей.

- ни в коем случае не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, такой вид отдыха не совместим с употреблением спиртных напитков, но, к сожалению, не исключено что в состоянии опьянения может «потянуть на подвиги», т.е. захочется прокатиться на доске, подвергнув свою жизнь прямой угрозе.

Помните, что определяющим фактором безопасности сап-серфинга будет ваше личное ответственное отношение к отдыху на акватории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: МЧС Самара

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