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МЧС СО: следите за пожарнoй безопасностью в банe

25 февраля 2024 19:32
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Одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.

В выходные и праздничные дни одной из самых распространенных причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане. Основная причина таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации.

За минувшие сутки в регионе произошло 4 пожара.

24 февраля в селе Николаевка Волжского района горела частная баня на площади 20 кв. м. К тушению пожара привлекались 16 человек, 3 единицы техники.

В этот же день в СНТ "Сокские зори, с. п. Светлое поле Красноярского района горела деревянная баня на площади 40 кв. м.

Ночью 25 февраля в п. Образцовый Сызранского района горело перекрытие бани на площади 1 кв. м. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

Еще один пожар произошёл через несколько часов также в Сызранском районе. В с. Печерское горела частная баня на площади 30 кв.м.

Все пожары были оперативно потушены пожарно-спасательными подразделениями. К счастью, пострадавших нет.

Чтобы избежать пожаров в банях, необходимо обращать внимание на особенности ее постройки и эксплуатации.

Важно помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов она нагревается до температуры 800 °С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 °С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте только квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

Нельзя допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей в бане.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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