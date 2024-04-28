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С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ

28 апреля 2024 23:44
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В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.

С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.

По итогам чемпионата и первенства общекомандные места распределились следующим образом:

 Самарская область - 200 баллов;
 Краснодарский край - 168 баллов;
 Москва - 143 балла.

Сборная Самарской области продолжит подготовку к следующим соревнованиям по тхэквондо ГТФ: в ближайшее время наши спортсмены отправятся на международные соревнования в Аргентину и Киргизию.

 

Фото:   минспорта СО

 

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