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С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.



По итогам чемпионата и первенства общекомандные места распределились следующим образом:



Самарская область - 200 баллов;

Краснодарский край - 168 баллов;

Москва - 143 балла.



Сборная Самарской области продолжит подготовку к следующим соревнованиям по тхэквондо ГТФ: в ближайшее время наши спортсмены отправятся на международные соревнования в Аргентину и Киргизию.

Фото: минспорта СО