С 21 по 27 апреля в Казани проходили чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях принимали участие 2280 спортсменов из 61 субъекта Российской Федерации.
По итогам чемпионата и первенства общекомандные места распределились следующим образом:
Самарская область - 200 баллов;
Краснодарский край - 168 баллов;
Москва - 143 балла.
Сборная Самарской области продолжит подготовку к следующим соревнованиям по тхэквондо ГТФ: в ближайшее время наши спортсмены отправятся на международные соревнования в Аргентину и Киргизию.
Фото: минспорта СО