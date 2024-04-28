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В России создали первую в мире космическую станцию для наблюдения за Арктикой. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Впервые в мире Российской Федерацией создана гидрометеорологическая космическая система, обеспечивающая непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что результаты летных испытаний системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2 были рассмотрены ранее в этот день. По итогам заседания государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения было принято решение о вводе космических аппаратов в эксплуатацию.

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2 был успешно запущен и выведен на орбиту 16 декабря прошлого года.

Первый спутник «Арктика-М» был запущен в феврале 2021 года, а в сентябре введен в эксплуатацию в составе гидрометеорологической системы «Арктика-М». Аппарат предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, а также обеспечения бесперебойной связи.

Ожидается, что спутники будут сменять друг друга на участках орбит, что обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона.

До 2031 года будут созданы и запущены еще четыре «Арктики». Это уменьшит вдвое периодичность съемки полярной области, повысит оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС, добавили в «Роскосмосе», пишут "Известия".