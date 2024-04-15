В Оренбургскую область направлены пожарные-спасатели и спецтехника из Самарской области

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В целях оказания практической помощи по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением весеннего паводка, в Оренбургскую область командирован сводный отряд региональных ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и МЧС в составе 31 человека и 7 единиц спецтехники.

Отряд оснащен необходимым техническим оборудованием для устранения последствий паводка, в том числе плавсредствами.

Наши пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. В настоящее время паводок смещается именно в сторону указанного населенного пункта.

«Соседей мы в беде не оставим!», - говорят наши пожарные-спасатели.

Фото предоставлено ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»