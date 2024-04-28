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Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Краснодар"

28 апреля 2024 14:24
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ПФК "Крылья Советов" совместно с компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу "Самара – город-курорт".

В понедельник, 29 апреля, на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Краснодара". Матч 26 тура МИР РПЛ начнется в 14:00. Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на сайте или на Яндекс Афише.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.

ПФК "Крылья Советов" совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков развлекательную программу "Самара – город-курорт".

Болельщиков ждет лаундж-зона на гейте 3, где каждый сможет получить Fonbet-комбо и специальный мерч за ставку.

Приглашаем взбодриться перед матчем с помощью фитнес-зарядки "Зумбы" на гейте 3 в 13:15.

На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3х3" вместе с игроками молодёжной команды "Крыльев".

На гейте 3 угостим болельщиков в клубной атрибутике угостим горячей кукурузой и гриль колбасками, а для самых маленьких – сок "Сады Придонья" на гейте 3 и зоне гостеприимства А403.

На гейте 3 в 13:00 начнет выступление кавер-группа Paiducho Band.

На гейте 3 будет работать фотозона "Самара – Город Курорт", а также можно сделать фото с клубным автобусом. Для юных болельщиков будут работать надувные аттракционы "Футбольный дартс", "Футбольные ворота" и "Игротека".

На гейте 3 будут работать аниматоры в образах известных персонажей из Краснодара Славика и Димона.

Специально для болельщиков подготовили аттракцион "Бык Родео", который будет работать перед матчем.

Перед матчем полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов встретится с болельщиками нашей команды. Автограф- и фотосессия начнется в 13:00 на гейте 3.

В зоне гостеприимства А403 пройдет фотовыставка "20 лет бронзы". В 13:00 состоится автограф-сессия с игроком бронзового состава Александром Макаровым в музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В).

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман "Крыльев" Крыс Лютик.

В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести клубную атрибутику.

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории "Крыльев Советов". Там же пройдет награждение команд Детской футбольной лиги.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба и партнеров.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Краснодар".

Для посещения матча нужна карта болельщика. В день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "Крылья Советов".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "Крылья Советов"

Теги: Крылья Советов Самара

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