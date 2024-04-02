ГУ МЧС СО: мониторинг паводковой обcтановки в регионе

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В настоящее время на территории области подтоплено 6 низководных автомобильных мостов в муниципальных районах Пестравский (н.п. Мосты), Большеглушицкий (н.п. Березовка и н.п. Константиновка), Кинель-Черкасский (н.п. Полудни) и Красноярский (н.п. Малиновый Куст и н.п. Кириллинский).

Как сообщалось ранее, отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами Константиновка в Большеглушицком районе и Полудни в Кинель-Черкасском районе. Имеются пешеходная и лодочная переправы. Противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение организовано. Запас продуктов питания имеется. Жизнедеятельность населения не нарушена.

В зоне подтопления находится 74 приусадебных участка в н.п. Выселки Ставропольского района. Силами администрации района проводятся работы по откачке талых вод. Для оценки обстановки задействована оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, применяется беспилотная авиация.

Если ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Фото: ГУ МЧС СО