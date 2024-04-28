От Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 29 апреля местами в Самарской области и в Самаре ожидается сильный дождь.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Будьте внимательны и осторожны!
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