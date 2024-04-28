Команда Самарской области стала лучшей по направлению "Программирование БПЛА" на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди студентов

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27 апреля 2024 года в Саранске Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров IX Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям: «Робототехника», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Конкурс инженерных команд», «Программирование беспилотных летательных аппаратов» и «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов».

Заместитель полномочного представителя Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады в лице руководства Республики Мордовии и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева за подготовку и проведение мероприятия, пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей.

По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия. Второе место в олимпиаде заняла сборная Оренбургской области. Замкнула тройку лидеров команда из Нижегородской области. Самарская область сохранила четвёртое место. При этом делегация Самарской области – обладательница наград за 1 место в программировании беспилотных летательных аппаратов, 2 место в конкурсе инженерных команд и 2 место в робототехнике на IX Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО. »

Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными призами. Лучшие участники Олимпиады по направлениям робототехника, программирование, конкурс инженерных команд получили возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях округа.

Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из Донецкой народной республики, Запорожской области, Кыргызской Республики, Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены дипломами.

Лучшие результаты по отдельным видам программы

Направление «Парламентские дебаты»

1 место – команда Республики Башкортостан;

2 место – команда Оренбургской области;

3 место – команда Республики Татарстан.

Направление «Программирование БПЛА»

1 место – команда Самарской области;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Нижегородской области.

Направление «Пилотирование БПЛА»

1 место – команда Республики Татарстан;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Кировской области.

«Робототехника»

1 место – команда Республики Мордовия;

2 место – команда Самарской области;

3 место – команда Оренбургской области.

Направление «Конкурс инженерных команд»

1 место – команда Республики Мордовия;

2 место – команда Самарской области;

3 место – команда Удмуртской Республики.

Направление «Что? Где? Когда?»

1 место заняла команда «ВШЭстером» Нижегородской области;

2 место заняла команда «И снова торшер!» Пензенской области;

3 место заняла команда «Троя» Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО/СОВА