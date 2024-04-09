МЧС СО: за сутки освободились от воды 11 жилых домов и 376 приусадебных участков

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В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 7 низководных мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков, 1 участок автомобильной дороги местного значения. Отсутствует транспортное сообщение с 2 населенными пунктами.

Противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение населения в них организовано. Запас продуктов питания имеется.

За сутки освободились от воды 11 жилых домов, 376 приусадебных участков.

В целом паводковая обстановка в регионе стабилизируется. Ведётся мониторинг состояния рек в районах области.

Для граждан подтопленных территорий подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В 1 пункте временного размещения находятся 5 человек, в том числе 3 детей.

Обстановка с паводком на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области