МЧС СО: за сутки освободились от воды 11 жилых домов и 376 приусадебных участков

Я нашел ошибку
Главные новости:
ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  
Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии
Сотрудник самарской транспортной полиции вместе с общественниками в общеобразовательных школах регионального центра провели уроки по правовому просвещению.
Самарские транспортные полицейские проводят уроки правовых знаний
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
10 апреля в регионе возможна гроза, до +17°С
Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка».
«Паровоз Победы» совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги
В Самаре усиливают все виды сезонных работ – продолжается традиционный апрельский месячник по благоустройству.
В Самаре продолжаются работы по благоустройству города к летнему сезону
По случаю праздничной даты действующие сотрудники, и ветераны дежурной службы УИС были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.
25 лет дежурной службе УФСИН СО
Все клиенты, накопившие задолженность, заблаговременно информируются о возможных способах урегулирования вопроса.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам за тепло с судебными приставами
Арсен Маркович внес огромный вклад в становление и развитие культуры города Тольятти.
Ушел из жизни создатель герба Тольятти Арсен Корж 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
0.16
EUR 100.22
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

МЧС СО: за сутки освободились от воды 11 жилых домов и 376 приусадебных участков

9 апреля 2024 15:25
92
В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 7 низководных мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков.

В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 7 низководных мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков, 1 участок автомобильной дороги местного значения. Отсутствует транспортное сообщение с 2 населенными пунктами.

Противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение населения в них организовано. Запас продуктов питания имеется.

За сутки освободились от воды 11 жилых домов, 376 приусадебных участков.

В целом паводковая обстановка в регионе стабилизируется. Ведётся мониторинг состояния рек в районах области.

Для граждан подтопленных территорий подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В 1 пункте временного размещения находятся 5 человек, в том числе 3 детей.

Обстановка с паводком на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба Главного управления МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ГУ МЧС СО: мониторинг паводковой обcтановки в регионе
02 апреля 2024, 18:30
ГУ МЧС СО: мониторинг паводковой обcтановки в регионе
В настоящее время на территории области подтоплено 6 низководных автомобильных мостов. Экология
505
С начала 2024 года в Самарской области произошло 316 таких пожаров. Погибло 26 человек, пять из которых - дети. Пострадали 14 человек.
26 марта 2024, 18:40
ГУ  МЧС СО: пожары от электротехнических причин являются самыми распространенными
С начала 2024 года в Самарской области произошло 316 таких пожаров. Погибло 26 человек, пять из которых - дети. Пострадали 14 человек. Общество
634
За прошедшую неделю пожарные спасатели привлекались для тушения 56 техногенных пожаров. На пожарах погибло 4 человека, из них 2 детей.
12 марта 2024, 15:07
МЧС СО: бeрегите детей от пожаров!
За прошедшую неделю пожарные спасатели привлекались для тушения 56 техногенных пожаров. На пожарах погибло 4 человека, из них 2 детей. Общество
719

В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
611
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
346
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
540
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
698
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
755
Весь список