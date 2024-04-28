Врач: выбор типа масла для готовки зависит от способа приготовления

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О том, какие масла лучше использовать в приготовлении блюд, а также о пользе и вреде разных масел «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

«Использование различных видов масел в пищу зависит от типа самого масла и выбора способа приготовления. Некоторые общие рекомендации: для горячего приготовления (жарки, запекания) лучше использовать масла с высокой температурой кипения, такие как рафинированное растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое), кокосовое масло или оливковое масло Extra Virgin. Для заправок и соусов предпочтительно использовать нерафинированные масла холодного отжима, такие как оливковое масло Extra Virgin, кунжутное или льняное», — сообщила врач.

Масла, по ее словам, обладают как полезными, так и потенциально вредными свойствами.

«Любое масло — это источник жиров, которые необходимы каждому человеку. Кунжутное, кокосовое, соевое масло богаты насыщенными жирными кислотами, которые обладают антисептическими свойствами, способствуют подавлению роста грибков и патогенной микрофлоры. Однако чрезмерное употребление насыщенных жирных кислот может повлиять на уровень «плохого» холестерина и считается фактором риска набора избыточной массы тела и развития ожирения, сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета», — пояснила специалист.

При этом она отметила, что оливковое, подсолнечное, льняное и арахисовое масла, а также масло лесных орехов содержат в большом количестве мононенасыщенные жирные кислоты (омега-9), которые важны для баланса обменных процессов в организме, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Оливковое, кукурузное, льняное, подсолнечное, соевое, кунжутное, горчичное, тыквенное и кедровое масла, а также масло виноградных косточек, по ее словам, богаты полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6), которые способствуют снижению уровня триглицеридов и улучшают липопротеиновый профиль плазмы крови, поддерживая здоровье сердца и сосудов. Также они необходимы для нормального роста организма в детском возрасте, развития нервной системы, зрения, обеспечения иммунных функций. Кроме того, все растительные масла богаты витаминами А и Е.

Также она обратила внимание, что для кулинарных целей отлично подходит масло виноградных косточек — оно обладает нейтральным вкусом, высоким содержанием антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы.

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