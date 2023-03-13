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МЧС СО: рекомендaции населению, проживающему в зонах возможных затоплений

13 марта 2023 14:46
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Если правильно и грамотно подготовиться к такому незаурядному природному явлению, то можно избежать тяжелых последствий его прохождения.

Ежегодно ряд районов области подвергается опасности возникновения паводка, что, в свою очередь, угрожает населенным пунктам. Если правильно и грамотно подготовиться к такому незаурядному природному явлению, то можно избежать тяжелых последствий его прохождения.

Как сообщалось ранее, на территории Самарской области остаются подтопленными талыми водами 46 приусадебных участков, 3 низководных моста, 1 участок автомобильной дороги.

Если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- отключить газ, электричество и воду;

- погасить огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем – вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время суток – световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически – голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:

- необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим;

- продолжающийся подъем уровня воды, угрожающий затоплением верхних этажей, чердака.

Самостоятельно из зоны подтопления надо выбираться в крайнем случае.

При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направления движения.

Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно, учитывая направление и скорость течения воды.

Если местность Вам знакома и глубина воды незначительна, то можно уверенно дойти до здания, сооружения, возвышающихся над водой незатопленных участков суши.

Если Вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям, если их нет, то передвигаться по воде нужно медленно, желательно прощупывать глубину шестом или палкой.

В ходе самостоятельного движения не прекращайте подавать сигнал бедствия.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде или утопающим.

Если тонет человек:

Бросить тонущему человеку плавающий предмет, ободрить его, позвать на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, изучите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Удерживаться на поверхности воды.

Всеми силами стараться добраться до берега, строения или плавсредства.

Использовать для удержания на поверхности воды плавающие предметы.

Плыть по течению, экономить силы, приближаться к берегу.

Избегать водоворотов, стремнин, препятствий в воде.

При спасении вплавь необходимо, по возможности, использовать плавающие предметы или страховочную веревку.

Нужно снять обувь, тяжелую верхнюю одежду и спокойно плыть к берегу, к ближайшим строениям или островкам и здесь ждать спасателей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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