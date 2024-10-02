МЧС СО: осенью увеличивается число пожаров от электротехнических причин

134

С наступлением холодов многие поддерживают тепло в своих домах при помощи электрообогревателей и печей. При этом важно помнить, что при несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.

Каждую осень увеличивается число пожаров, связанных с неисправностью и неправильной эксплуатацией обогревателей, печей, котлов и других отопительных приборов.

Так, c начала текущего года произошло 1220 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрического и печного оборудования, в результате которых погибло 49 человек.

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что может привести к возгоранию.

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания.

Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы могут превратить дом в смертельную ловушку.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей!

Установите в жилье автономный пожарный извещатель. Он предупредит о задымлении звуковым сигналом, поможет сохранить вашу жизнь и имущество.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «01», с мобильного - «101» (все операторы сотовой связи).

Фото: ГУ МЧС СО