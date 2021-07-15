МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на даче

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МЧС России планирует разрешить владельцам дач разводить костры и сжигать мусор на участках. Соответствующий проект, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в один из пунктов правил противопожарного режима. Ранее там было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений.

«Слова “разводить костры” исключить», — говорится в новом документе.

Напомним, что с 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они предполагают, что разводить открытый огонь можно только на расстоянии минимум пяти метров от зданий и построек. Касается это даже мангалов для приготовления шашлыка. Кроме того, сжигать сухие листья или траву разрешено только в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра. Причём такой, которую можно полностью накрыть крышкой, пишет Life.ru.