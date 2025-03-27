Максимальная уверенность на собеседовании характерна для самарцев с высоким уровнем дохода

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения оценили собственную уверенность на собеседованиях при приеме на работу.

Средний уровень удовлетворенности на интервью с работодателем самарцы оценили на 3,9 балла из 5, при этом 32% чувствуют себя абсолютно уверено (5 баллов), 37% — на 4 балла, а 14% — на 3,5 балла.



Мужчины и женщины оценили свою уверенность одинаково — на 3,9 балла в среднем. Чем старше респонденты, тем выше их удовлетворенность собеседованием: 3,5 балла среди тех, то моложе 34 лет и 4,2 балла среди горожан от 45 лет, — сказывается жизненный и профессиональный опыт.



Граждане с доходом от 100 тыс. руб. чувствуют себя на интервью увереннее остальных (4,3 балла против 3,6 балла среди тех, получает меньше). В этой категории 34% респондентов оценили свою уверенность на максимальные 5 баллов.

Время проведения: 6 — 19 марта 2025 года