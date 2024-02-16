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Макет студенческого кампуса в Самаре представили на выставке «Россия»

16 февраля 2024 18:35
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Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов.

На площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ представлен макет межвузовского кампуса Самарской области. Макет выполнен в прозрачном кофре с декоративной подсветкой, имитирующей функционирование здания и благоустройство территории будущего кампуса. 

Посетители стенда Самарской области смогли познакомиться с обликом будущего студенческого городка не только с помощью макета, но и ролика, который транслировался на экране стенда.

Напомним, межвузовский студенческий кампус создается в рамках концессионного соглашения с компанией «ПроКампус №1». Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина и был отобран на софинансирование из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Архитектурно-градостроительную концепцию проекта разработало архитектурное бюро «Студия 44» и поддержали ректоры и участники секции градсовета при Губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.

«Проект строительства кампуса в Самаре – один из самых масштабных и приоритетных для нашего региона. Совместно с инвестором, вузами, индустриальными партнерами мы создаем уникальное пространство для развития науки и технологий в передовых отраслях. Уверен, что территория кампуса станет новой точкой роста и развития Самарской области», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов, он объединит в одном пространстве учебные помещения и современные лаборатории в области двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов. Общая площадь кампуса составляет не менее 143 тыс. квадратных метров, кампус рассчитан для обучения и проживания не менее 5 000 студентов.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Москва Россия

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