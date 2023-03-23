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"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева

23 марта 2023 13:28
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"Людей в беде не бросим!": губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева

Крупный пожар вспыхнул старинном здании в центре города вечером 22 марта. Потушить возгорание удалось утром 23-го числа. Огонь прошел площадь 1 400 кв. м.

- Прежде всего благодарю МСЧ и все службы, которые участвовали в тушении пожара. Четкая, слаженная работа позволила сохранить главное - человеческие жизни, не допустить перехода пожара на другие строения и достаточно оперативно справиться с огнём, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул: первоочередная задача сейчас - это обеспечить погорельцев временным жильем, оказать им необходимую помощь и поддержку, пишет Сова.

- Сейчас этим вопросом занимается районная и городская администрация, со своей стороны готовы также оказать содействие. Нахожусь на постоянной связи с главой города Еленой Владимировной Лапушкиной. К работе также подключил региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Людей в беде не бросим!

Кроме того, важно обеспечить сохранность имущества, оставшегося в доме. Эту задачу сейчас решают профильные службы, правоохранительные органы. Также предстоит оценить масштаб разрушений, нанесенных пожаром, провести комплексную оценку ущерба, просчитать объем работ и затрат на восстановление дома.

- Планы по приведению Челышовского дома в порядок, очевидно, будут претерпевать существенные изменения. Месяц назад было подписано соглашение с фондом капремонта о капремонте крыши и фасадов. Сейчас, после пожара, понятно, что задачи гораздо сложнее и масштабнее, - акцентировал внимание губернатор. - В любом случае, дальнейшие действия будем координировать с жильцами дома.

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания Пожар

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