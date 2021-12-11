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Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение елки и обмен подарками

11 декабря 2021 13:26
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Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение елки и обмен подарками

Своей любимой новогодней традицией женщины чаще всего называют украшение елки, а мужчины — встречи с родными и друзьями. Тех, кто любит готовить праздничные блюда, больше среди женщин, а тех, кто предпочитает их есть, — среди мужчин. В предновогоднем открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главная новогодняя традиция россиян — это собираться с родными и друзьями: именно это считают своим любимым праздничным делом 18% опрошенных. На втором месте — украшение елки и создание новогоднего уюта дома (15%). 6% любят дарить и получать подарки.

У 5% россиян любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. По 4% признались, что их любимые праздничные обычаи — салюты, застолье, а также хороший отдых и крепкий сон. Для 3% особенно приятно готовить праздничные блюда. Столько же назвали любимой традицией главный новогодний салат — оливье. Ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы — эти приятные дела выбирают по 2% россиян.

Еще 17% опрошенных назвали другие любимые праздничные традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные соревнования и т.д.

И только каждый девятый россиянин (11%) признался, что любимой новогодней традиции у него нет.

Женщины чаще всего считают своей любимой новогодней традицией украшение елки (23%), а мужчины — встречи с родными и друзьями (17%). Тех, кто особенно любит дарить и получать подарки, загадывать желания, готовить праздничные блюда, больше среди женщин. Мужчины же чаще, чем дамы, получают удовольствие от спокойного сна, посиделок за столом, вкусного ужина и новогоднего «легкого пара» в бане.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 358
  • Время проведения: 24 ноября — 3 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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