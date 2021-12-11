Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение елки и обмен подарками

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Своей любимой новогодней традицией женщины чаще всего называют украшение елки, а мужчины — встречи с родными и друзьями. Тех, кто любит готовить праздничные блюда, больше среди женщин, а тех, кто предпочитает их есть, — среди мужчин. В предновогоднем открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Главная новогодняя традиция россиян — это собираться с родными и друзьями: именно это считают своим любимым праздничным делом 18% опрошенных. На втором месте — украшение елки и создание новогоднего уюта дома (15%). 6% любят дарить и получать подарки.



У 5% россиян любимая традиция — загадывать желания под бой курантов. По 4% признались, что их любимые праздничные обычаи — салюты, застолье, а также хороший отдых и крепкий сон. Для 3% особенно приятно готовить праздничные блюда. Столько же назвали любимой традицией главный новогодний салат — оливье. Ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы — эти приятные дела выбирают по 2% россиян.



Еще 17% опрошенных назвали другие любимые праздничные традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные соревнования и т.д.



И только каждый девятый россиянин (11%) признался, что любимой новогодней традиции у него нет.



Женщины чаще всего считают своей любимой новогодней традицией украшение елки (23%), а мужчины — встречи с родными и друзьями (17%). Тех, кто особенно любит дарить и получать подарки, загадывать желания, готовить праздничные блюда, больше среди женщин. Мужчины же чаще, чем дамы, получают удовольствие от спокойного сна, посиделок за столом, вкусного ужина и новогоднего «легкого пара» в бане.