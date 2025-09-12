Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска

166

Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.

Александр пришел в пожарную охрану в 2023 году. С первых дней он проявил большой интерес к профессии. Быстро освоил все необходимые навыки.

С детства Александр увлекался футболом. Он играл на любительском уровне, выступал на соревнованиях разного уровня — от первенства Самары до первенства России по мини-футболу среди организаций. Не раз становился призером соревнований в составе сборной Главного управления МЧС России по Самарской области по мини-футболу.

Благодаря своему спортивному духу и активной жизненной позиции Александр быстро освоил профессию огнеборца. Он много раз участвовал в тушении крупных пожаров в Новокуйбышевском гарнизоне. Также он неоднократно помогал ликвидировать последствия ДТП.

В свободное время Александр воспитывает дочь и занимается спортом. Он участвует в городских соревнованиях по мини-футболу. По его словам, спорт помогает ему в работе.

—Занятия спортом влияют на мою профессиональную деятельность. Они развивают выносливость, силу, скорость реакции и решительность. Все эти качества я использую при тушении пожаров. Спорт помогает мне оставаться продуктивным и эффективно выполнять свою работу, — говорит Александр.

Смотр-конкурс «Лучший пожарный» проводится ежегодно в структуре МЧС России. В субъектах и по всей стране выбирают лучших сотрудников чрезвычайного ведомства. Цель конкурса— стимулировать профессиональный рост, повысить квалификацию и мастерство, а также вдохновить коллег стремиться к совершенству в своей работе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МЧС СО