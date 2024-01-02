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Лучший способ борьбы самарцев со стрессом после новогодних каникул — любимая работа

2 января 2024 11:54
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Лучший способ борьбы самарцев со стрессом после новогодних каникул — любимая работа

Спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после январских каникул те, кому работа нравится. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные самарцы, отдыхающие в период новогодних каникул.

В необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся к работе после новогодних каникул, уверены 31% представителей предприятий и организаций (напомним, что большинство из них — кадровики, которые, с одной стороны, видят динамику показателей работы персонала после праздников, а с другой стороны, и сами могут страдать от постканикулярного стресса). Впрочем, компаний, которые хоть что-то предпринимают для того, чтобы облегчить первые рабочие дни января, не набралось и 1%. Таким образом, борьба с постновогодним стрессом — дело рук самих стрессующих.

А между тем опрос трудоустроенных самарцев показал, что 63% из них непросто вливаться в работу после праздников. 25% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 12% предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 4% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). 2% опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться «под прикрытием» успокоительных. Еще 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.

Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: «На работе благоприятная обстановка, стресса нет»; «Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится».
 

Время проведения: 21 ноября — 13 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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