Лишь 4 из 10 компаний в Самаре готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

После начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия). В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях (наравне с более молодыми кандидатами), в каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности.



Чаще всего кандидатам пенсионного возраста в Самаре открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (25 и 21% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 18% компаний готовы нанять пенсионеров на позиции ИТР, 16% — на должности водителей и 10% — бухгалтеров.



Время проведения: 8 февраля — 15 марта 2023 года