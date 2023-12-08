Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 600 студентов Самарского политеха приняли участие в акселерационной программе «Политех.NET 2023»
Около 600 студентов Самарского политеха приняли участие в акселерационной программе «Политех.NET 2023»
Дизайнер представила Тольятти на международном форуме BRICS+ Fashion Summit
Дизайнер представила Тольятти на международном форуме BRICS+ Fashion Summit
В Отрадном задержали женщину под наркотиками
В Отрадном задержали женщину под наркотиками
Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец
Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец
Самарская область представит практики активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия»
Самарская область представит практики активного долголетия на международной выставке-форуме «Россия»
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
В Самаре пройдет лекция одного из самых уважаемых и признанных экспертов в области военной истории Алексея Исаева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец

8 декабря 2023 09:52
82
Личные итоги года будет подводить каждый второй самарец

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. 50% горожан в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

По данным аналитиков SuperJob, в этом году 50% самарцев будут анализировать личные результаты по итогам года. Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведет итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 11% оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 3% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).

Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные горожане традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.

Время проведения: 1—7 декабря 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы назвали самые желанные новогодние подарки на работе
08 декабря 2023, 09:09
Самарцы назвали самые желанные новогодние подарки на работе
87% работодателей дарят подарки детям сотрудников. Общество
70
Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец
07 декабря 2023, 13:34
Отпуск на зиму запланировал каждый четвертый работающий самарец
Жители города с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше. Общество
357
Только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета
06 декабря 2023, 13:58
Только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета
Новогодние каникулы по общероссийскому графику, с 30 декабря по 8 января, своим сотрудникам устроят 72% работодателей. Общество
506
В центре внимания
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
75
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
345
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
7 декабря 2023  12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
783
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
7 декабря 2023  12:14
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
309
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
7 декабря 2023  10:18
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
315
Весь список