Летом в детских лагерях региона смогут отдохнуть почти 24 тысячи школьников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Регистрация на конкурс закроется 26 апреля.
Самарская область вошла в ТОП-10: 1505 заявок поступило от региона на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»
Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева.
«Тольяттиазоту» отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет»
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.
На кладбище в Сызрани взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен Гражданской войны
Многодетная мама с активной жизненной позицией сможет отстаивать интересы семей с детьми на уровне региона, уверены общественники.
Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности.
СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание
Это будет жаркая битва.
«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»
Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.
Рубль резко усилил рост к основным валютам после заявления Шойгу о передислокации войск
Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля. 
Награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире федерального канала
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Летом в детских лагерях региона смогут отдохнуть почти 24 тысячи школьников

22 апреля 2021 14:33
127
Родителям вернут половину стоимости путевок.

Летом 2021 года почти 24 тысячи ребят из Самарской области отдохнут в детских оздоровительных лагерях. Родителям вернут половину стоимости путевок. Об этом заявил Президент Владимир Путин во время своего выступления с Посланием к Федеральному Собранию:

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", - сказал Президент.

Данная мера позволит оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям сделать отдых детей максимально доступным. Предложение вызвало положительный отклик в родительском сообществе. 

«В нашем регионе  базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми», - отметила Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

«Семья и дети – пожалуй, самое главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет», — высказалась руководитель тольяттинского отделения «Союза женщин России Елена Сазонова. 

Как сообщили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, в 2021 году в регионе будут работать 54 организации детского отдыха. За счет областного бюджета планируется оздоровление 35 552 детей Самарской области, из них 12 609 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года в лагерях региона отдохнут 23 739 ребят. Более 9 тысяч бесплатных путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Более 14 тысяч льготных путевок предоставят через бронирование на социальном портале Супрема63.ру. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: лето отдых школьники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
217
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
169
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
234
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
244
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
666
Весь список