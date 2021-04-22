Летом в детских лагерях региона смогут отдохнуть почти 24 тысячи школьников

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Летом 2021 года почти 24 тысячи ребят из Самарской области отдохнут в детских оздоровительных лагерях. Родителям вернут половину стоимости путевок. Об этом заявил Президент Владимир Путин во время своего выступления с Посланием к Федеральному Собранию:

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых надо сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости поездки детей в летний лагерь", - сказал Президент.

Данная мера позволит оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям сделать отдых детей максимально доступным. Предложение вызвало положительный отклик в родительском сообществе.

«В нашем регионе базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми», - отметила Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

«Семья и дети – пожалуй, самое главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет», — высказалась руководитель тольяттинского отделения «Союза женщин России Елена Сазонова.

Как сообщили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области, в 2021 году в регионе будут работать 54 организации детского отдыха. За счет областного бюджета планируется оздоровление 35 552 детей Самарской области, из них 12 609 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года в лагерях региона отдохнут 23 739 ребят. Более 9 тысяч бесплатных путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Более 14 тысяч льготных путевок предоставят через бронирование на социальном портале Супрема63.ру.

Фото из открытых источников