Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно, сколько будет стоить проезд на дачных маршрутах в Самаре
Стало известно, сколько будет стоить проезд на дачных маршрутах в Самаре
«Волонтер звучит гордо»: в Новокуйбышевске прошла встреча с активной молодёжью
«Волонтер звучит гордо»: в Новокуйбышевске прошла встреча с активной молодёжью
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачу
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачу
Самарские единороссы присоединились к донорской акции
Самарские единороссы присоединились к донорской акции
В Самаре будут судить группу мошенников
В Самаре будут судить группу мошенников
Самарские приставы помогли семье из трех человек переехать из ветхого жилья в новую квартиру
Самарские приставы помогли семье из трех человек переехать из ветхого жилья в новую квартиру
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.08
-1.95
EUR 83.27
-2.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Летних корпоративов в Самаре этом году будет меньше, чем в прошлом

21 апреля 2022 09:35
149
Летних корпоративов в Самаре этом году будет меньше, чем в прошлом

Чаще всего летние праздники для коллектива собираются организовывать в банковской и IT-сфере, реже всего — в сфере логистики и производства, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

Летние корпоративные мероприятия планируются в этом году в каждой пятой самарской компании (19%). Самые популярные форматы — это выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также планируются тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.

Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 21%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 16%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 27%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (9 и 13% соответственно).

Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже. При этом каждая третья компания, планирующая летний корпоратив, собирается потратить на него столько же, сколько в прошлом году (34%). 22% организаций бюджет увеличили, а 15% — уменьшили.


Время проведения: 17 марта — 19 апреля 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Услугами самозанятых в Самаре стали пользоваться чаще
20 апреля 2022, 11:16
Услугами самозанятых в Самаре стали пользоваться чаще
Чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. Экономика
302
Большинство самарцев планируют подрабатывать на майские праздники
20 апреля 2022, 09:47
Большинство самарцев планируют подрабатывать на майские праздники
За майские праздники большинство респондентов планирует заработать от 5 до 10 тысяч рублей. Общество
326
Цены на загородное жилье в Самарской области выросли на 15% за квартал
19 апреля 2022, 12:14
Цены на загородное жилье в Самарской области выросли на 15% за квартал
При этом сезонное жилье – дачи россияне искали на 30% чаще. Общество
387
  • Консультант плюс
В центре внимания
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
37
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
21 апреля 2022  12:30
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
81
Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей.
20 апреля 2022  19:31
Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка
514
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
1300
названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
20 апреля 2022  10:52
Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
635
Весь список