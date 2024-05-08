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Летние корпоративы планируют 47% компаний Самары

8 мая 2024 10:00
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Летние корпоративы планируют 47% компаний Самары

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 47% компаний Самары. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 38% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 15% пока не определились с решением.

Из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 44% хотят увеличить прошлогодний бюджет. 30% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году, и лишь 10% — сэкономить.
 

Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года

Формат летних корпоративных мероприятий (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
• Фуршет
• Спортивное/туристское мероприятие
• Пикник
• Тимбилдинг
• Выезд в отель/дом отдыха

Теги: Опрос

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