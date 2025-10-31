Я нашел ошибку
Главные новости:
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.
 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца
Суд назначил 300 тыс. рублей штрафа коллектору, который угрожал убийством директору предприятия в Оренбурге, если тот не погасит просроченную задолженность по кредиту одного из работников.
Первый в России приговор коллектору вынесен в Краснодаре
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову

31 октября 2025 17:59
161
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.

В Новокуйбышевске на доме №9 по улице Миронова состоялось торжественное открытие памятной доски заслуженному врачу Российской Федерации, почётному гражданину города Новокуйбышевска Николаю Ракову. Памятную доску установили по инициативе Совета почётных граждан города на доме, где много лет прожил известный врач.

О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города. Тёплые и искренние слова звучали в адрес человека, которого знал весь город. Врача, спасшего от смерти сотни тяжело больных пациентов. Хирурга, впервые в городе выполнившего многие сложные операции.

"Образец принципиальности, преданности профессии. Его принципы были основаны на знании предмета" - так говорят о легенде новокуйбышевский хирургии.

Николай Васильевич родился в селе Волчанка Красноармейского района Куйбышевской области. В 1959 году окончил Куйбышевский государственный медицинский институт им. Д.И. Ульянова. Работал сначала в Чапаевске, затем в Новокуйбышевске. Трудовую деятельность начал с 1960 года заведующим отделения переливания крови МСЧ НПЗ. С 1962 года работал врачом-хирургом и анестезиологом.

Молодой врач работал рядом с опытными хирургами из военных госпиталей, у них перенимал опыт операций и лечения. В 1968 году на городской конференции хирургов Николай Раков был избран и утверждён Главным хирургом города Новокуйбышевска и оставался им на протяжении 30 лет. Также 30 лет заведовал хирургическим отделением № 1 Новокуйбышевской больницы. Удостоен званий «Заслуженный врач РСФСР», «Почётный гражданин города Новокуйбышевска».

Любимыми хобби врача-хирурга были шахматы, чтение. А ещё он был активным футбольным фанатом команды «Крылья советов», пропагандируя на протяжении всех своих лет простой и точный постулат: в здоровом теле – здоровый дух.

Супруги Раковы воспитали дочь и сына. Дочь Наталья по примеру родителей-медицинских работников тоже пошла в медицину. Наталья Якимова - врач-кардиолог поликлинического отделения №1 Новокуйбышевской больницы.

 

Фото: Денис Князьков/ минздрав СО

Теги: Медицина

