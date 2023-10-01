"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" разгромили московский "Спартак" – 4:0

195

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене", собравшей 23225 зрителей, московский "Спартак".

Со стартовым свистком самарцы провели первую атаку, а следом семь минут провели в обороне и в первой же контратаке добились результата. С передачи Никиты Салтыкова ударом в ближний угол отличился Юрий Горшков – 1:0. "Крылья" забили седьмой мяч в сезоне в первые пятнадцать минут матча.

На 25 минуте встречи Гленн Бейл ввел мяч в игру из аута на Амара Рахмановича, который перевел мяч на другой фланг, где Юрий Горшков спокойно обработал мяч и с линии штрафной пробил в дальний угол ворот "Спартака" – 2:0.

На 78 минуте встречи с передачи Фернандо Костанца отличился Бенхамин Гарре – 3:0.

На последней минуте встречи Владислав Шитов подкараулил ошибку защитника и вратаря "Спратака" и убежал на пустые ворота – 4:0.

Левый защитник "Крыльев" Юрий Горшков впервые оформил дубль, всего за нашу команду он отличился 7 раз, и предыдущий гол самарца был с пенальти в ворота "Спартака" 1 мая 2022 года.

Набрав 21 очко "Крылья Советов" после трети чемпионата занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера "Краснодара" на три очка. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Зенит" имеют 18 и 17 очков. С 25 забитыми голами самарцы самая результативная команда турнира.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают грозненский "Ахмат". Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 4 октября, в 13:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"