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КПД коллег россияне в среднем оценивают на 15% ниже, чем свой собственный

12 февраля 2022 11:36
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КПД коллег россияне в среднем оценивают на 15% ниже, чем свой собственный

Среднестатистический россиянин оценивает свой коэффициент полезного действия на работе на 84%, КПД коллег, выполняющих те же обязанности, — ниже 70%.

Физики говорят, что КПД в 100% в природе не встречается, но каждый четвертый россиянин уверен, что на работе выжимает энергии больше, чем потребляет (27%). В среднем же россияне оценивают свой личный коэффициент полезного действия на работе в 84%.

КПД коллег россияне оценивают на 15% ниже, чем собственный: в среднем на 69%. И лишь каждый одиннадцатый утверждает, что коллеги работают с эффективностью свыше 100%.

КПД гидротурбины ГЭС — 93—95%. Мужчины оценивают свой КПД в среднем на 82%, женщины — на 88%. КПД коллег и женщины, и мужчины оценивают примерно одинаково: на 68 и 69% соответственно. Чуть лояльнее к сослуживцам лишь россияне старше 45 лет: КПД коллег они оценивают в среднем на 73%. Россияне до 34 лет критичны и к себе, и к коллегам: личный КПД они оценивают в среднем на 82%, КПД сослуживцев — на 66%.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 382
  • Время проведения: 1—11 февраля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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