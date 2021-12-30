Координационный совет по вопросам частной охранной деятельности в Самарской области завершил свою работу в 2021 году

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Под председательством начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции Александра Эсауленко в Самаре состоялось последнее в 2021 году заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В мероприятии приняли участие сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы во главе с полковником полиции Евгением Нечаевым, а также руководители ЧОО региона.

Полковник полиции Нечаев представил собравшимся назначенного председателя Правления регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур Николая Рудакова.

В ходе заседания собравшиеся подвели итоги работы в уходящем году и наметили планы на 2022 год, подробным образом рассмотрели новеллы в законодательстве, касающиеся организации частной охранной деятельности.

Одним из вопросов, который рассматривался на мероприятии, стало обеспечение безопасности жителей Самарской области на массовых мероприятиях, приуроченных к предстоящим празднованиям Нового года и Рождества Христова. В новогоднюю ночь в 76 населенных пунктах губернии пройдет 112 праздничных мероприятий. В ночь на 7 января в 138 населенных пунктах ожидается проведение 313 праздничных рождественских богослужений. Помимо полицейских, сотрудников Росгвардии, дружинников и казаков к охране общественного порядка планируется привлечь и работников ЧОО. В частности, группы быстрого реагирования частных охранных организаций будут приближены к объектам, на которых планируются проведение культурно-зрелищных праздничных мероприятий.

Руководителей частных охранных организаций проинструктировали о том, что на посты в эти дни необходимо выставлять наиболее опытных сотрудников, и ориентировать их на усиление контроля за пропускным и внутриобъектовым режимами, недопущение и пресечение правонарушений, а также обеспечение антитеррористической защищённости охраняемых объектов.

Подводя итоги заседания координационного совета, генерал-майор полиции Александр Эсауленко поблагодарил присутствующих руководителей ЧОО за активную работу и выразил надежду на то, что возглавляемые ими организации будут продолжать повышать качество оказываемых охранных услуг.