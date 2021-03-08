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Концерт под окнами: военные поздравили с 8 Марта инвалида Великой Отечественной войны в Самаре

8 марта 2021 12:00
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Военные поздравили с 8 Марта инвалида Великой Отечественной войны в Самаре

В Самаре военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа провели мини-парад у дома 86-летней Галины Митрофановны Стакановой.

Поздравить с наступающим 8 Марта инвалида Великой Отечественной войны, которая пережила все ужасы войны, пришли лучшие военнослужащие бригады и командир - полковник Дмитрий Турлов. Он выразил восхищение её героизмом, от имени руководства Центрального военного округа и всех военнослужащих поздравил с наступающим Международным женским днем, вручил цветы и подарки, пожелал крепкого здоровья и радостных вестей. После поздравления командир бригады пригласил Галину Митрофановну к окну, где её ждал особенный подарок.  Во дворе дома военнослужащие спели для неё песню «Катюша», коллективно поздравили и прошли перед ветераном торжественным маршем.

Галина Митрофановна не смогла сдержать слёз: подпевала песню «Катюша» и поблагодарила всех за приятные поздравления. Также она призвала всех ценить мир, дружить и помнить, что им пришлось пережить.

Галина Митрофановна Стаканова родилась 29 июля 1934 года. В 7 лет, в одночасье, она стала полной сиротой. Их дом в Орловской области попал под бомбежку немецких фашистов. Мать скончалась на месте. Через несколько часов погиб пятилетний брат. Сама Галина Митрофановна получила контузию, множественные осколочные ранения, потеряла одну руку. Вернувшийся на следующий день домой с фронта отец, не выдержав горя, умер от сердечной недостаточности. Но Галину Митрофановну спасли военные врачи. После войны она создала семью. Сейчас у неё есть дети и внуки.

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Комментарии

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