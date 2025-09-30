Команда МЧС СО заняла четвертое место в турнире по футболу

96

В прошлую субботу в областной столице прошел IV футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях участвовали 14 команд из разных ведомств и организаций. Все команды показали высокий уровень техники, упорство и желание победить. В серии пенальти команда регионального МЧС России уступила команде прокуратуры Самарской области и заняла четвертое место.

Первое место в турнире завоевала сборная ГУ МВД России по Самарской области, второе – команда СБЕРа, третье призовое место досталось команде Прокуратуры Самарской области.

На торжественной церемонии закрытия всем командам-участникам вручили призы, а командам-победителям - медали и кубки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО