Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года

Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами (ДУУ) заметно вырастет с началом учебного года, прогнозируют аналитики Яндекс Go. Спрос может увеличиться на 20-25% уже утром 1 сентября, когда семьи отправятся на праздничные школьные линейки.

В День знаний, который в этом году выпадает на понедельник, пик заказов ожидается в районе 7-9 утра и держится до 10:00 — к началу линеек, после чего спрос стабилизируется. Количество желающих поехать на такси в среднем увеличится на 11% по сравнению с началом предыдущей недели. В зависимости от района и времени поездок может стать больше на 20-25%. Базовые тарифы сервиса не изменятся, но в период наибольшего ажиотажа может автоматически включиться повышающий коэффициент. Он временно срабатывает во время большого наплыва заказов, когда водителей не хватает. Чтобы сэкономить в моменты пикового спроса, заказывать машину лучше на 10-15 минут раньше или позже ровных часов, например, в 7:45, а не в 8:00.

Сейчас поездки с детьми в сервисе можно осуществлять в тарифе «Детский» или в любом другом, предварительно выбрав опцию «Детское кресло» или «Свое кресло». Всего с января 2025 года в Яндекс Такси совершено 48,5 млн поездок с детьми.

Число активных водителей с креслами, люльками и бустерами (ДУУ) к началу школьного сезона выросло на 34% за прошедший год. Но в праздник на линии их может быть недостаточно — часть водителей повезут своих детей в школу. Поэтому в сервисе действует ежегодное удвоение чаевых в День знаний: это помогает мотивировать водителей активнее выходить на линию, сократить время ожидания в моменты пикового спроса и дополнительно отблагодарить их за заказы с детьми. В прошлом году в рамках этой акции пассажиры оставили чаевых в четыре раза больше, чем в любой другой день месяца, и за счёт удвоения водители получили их уже в восемь раз больше.

Поездки с детьми в Яндекс Go выполняют только водители, которые прошли дополнительную подготовку и имеют среднюю оценку 4,95. Также они умеют правильно устанавливать и регулировать кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.