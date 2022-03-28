Количество россиян, согласных на черную зарплату, стабильно

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На «черную» зарплату сегодня согласны 38% россиян — чуть меньше, чем в конце 2021 года. Этот показатель косвенно свидетельствует о стабильности и отсутствии паники на рынке труда.

Напротив, 39% согласны трудоустроиться только на условиях «белого» дохода. Тех, кто не возражает против зарплаты «в конверте», больше среди мужчин (45% против 27% среди женщин). Опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. потенциально готовы к «серой» схеме выплаты зарплаты чаще тех, кто зарабатывает больше (42%).



Готовность соискателей устроиться на работу с зарплатой «в конверте» — косвенный показатель турбулентности в экономике и на рынке труда. В этом смысле сегодня ситуация достаточно стабильна и паники нет: в декабре 2021 года 4 из 10 были согласны на «черную» зарплату, а во время первой волны ковида в апреле 2020 года — 46%. Наиболее терпимы к доходу «конверте» россияне были в феврале 2009 года (60% опрошенных), а в апреле прошлого года SuperJob фиксировал минимальное число соискателей, согласных на «серую» и «черную» зарплату.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.