Кофе, зарядка и мысли о зарплате — как жители Самары борются с ленью на работе

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В борьбе с ленью самый популярный инструмент — самовнушение. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.



Лишь 3 из 10 жителей Самары заявили, что никогда не ленятся на работе. 25% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. 23% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы. 8% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 7% предпочитают переключиться на другие задачи. 4% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 4% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 2% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.



Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина.





Время проведения: 23 августа — 12 сентября 2024 года