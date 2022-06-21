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Кинологи Росгвардии отмечают профессиональный праздник в Самаре

21 июня 2022 11:48
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Кинологи Росгвардии отмечают профессиональный праздник в Самаре

Сегодня, 21 июня, свой профессиональный праздник отмечают специалисты кинологической службы Росгвардии. История кинологических подразделений в структуре российских правоохранительных органов началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков.

В нашем регионе кинологи со служебными собаками служат в инженерно-техническом отделении ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Они на постоянной основе принимают участие в обеспечении безопасности при проведении спортивных, культурных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан, обследуют помещения и территории на предмет выявления подозрительных предметов. Это и крупные спорткомплексы, и железнодорожный вокзал с аэропортом. Работу кинолога нельзя представить без четвероногого напарника.

Специализация четвероногих росгвардейцев – минно-розыскная. Cобака сигнализирует о наличии взрывчатого вещества в подозрительном предмете, а если взрывчатка хорошо замаскирована – помогает определить, где она находится.

За первые полгода сотрудники ИТО ОМОН осуществили более 140 выездов, идентифицировали, изъяли и уничтожили более 700 единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов, из них - 81 выезд с применением служебных собак.

Теги: Росгвардия

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