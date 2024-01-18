Каждый второй самарец считает, что карьера — это результат упорной работы

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Горожан, считающих, что карьера развивается благодаря труду, больше, чем тех, кто считает, что рост по службе определяет везение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

50% самарцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 36% считает, что карьеру удается построить только везунчикам.



Чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым: 31% среди респондентов до 34 лет и 40% среди тех, кому больше 45 лет.



Граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Время проведения: 12—16 января 2024 года